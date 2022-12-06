خبير: هذا ما يجب فعله ليكون الأردن مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال خبير النفط والطاقة هاشم عقل، إنه لتحقيق رؤية الأردن ليكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة لا بد من توفير عدة أمور أهمها مورد دائم وسهل للبترول.

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وأشار عقل لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه لا بد من إنشاء مصفاة للبترول في العقبة، تكون قادرة على استيعاب الطلب بكميات إنتاج تلبي حاجات السوق، وذات مواصفات عالمية تحقق جودة كاملة.



ونوه إلى أنه لا بد من إتمام انبوب النفط مع العراق، ليكون توريد البترول سهل وغير مُكلف، وهو ما يتطلب جهود أكبر في هذا الإطار.



وحول الغاز الطبيعي ، قال عقل إنه لا بد من استغلال خط الغاز العربي الذي يربط الأردن بمصر ( التي تعتبر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم).



وشدد على ضرورة الإسراع في إتمام بناء خزانات الغاز في العقبة لغايات إعادة التصدير لدول الإقليم والعالم.

وأشار إلى أن فرص واعدة في ملف الطاقة أمام الأردن يمكن استغلالها، مضيفاً أنها تحتاج لجهود أكبر .