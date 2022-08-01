خبير يبين سبب رفع أسعار المحروقات محلياً خلافا لدول الجوار

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشف خبير النفط والطاقة هاشم عقل سبب ارتفاع اسعار المحروقات في المملكة دون باقي دول الجوار التي قررت تخفيضها.وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن تسعيرة المحروقات محلياً لشهر آب لم يتم التسعير فيها على أساس السعر العالمي، ولكن تم بناء على قرار اتخذ برفع الأسعار سلفاً بنسبة ثابتة للوصول للسعر العالمي وتقليل هامش الفرق.وأضاف، أن رفع الاسعار محلياً تم بسبب تثبيت الاسعار سابقاً لمدة خمسة أشهر متتالية.ونوه عقل إلى أن دول الجوار التي خفضت الأسعار لم تثبتها من قبل بل بقيت تُسعّر حسب الأسعار العالمية، الأمر الذي لم يخلق هامش وفرق سعري.وقررت الحكومة أمس الأحد رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب، لتكون أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا لشهر آب المقبل.