خبير يتوقع رفع الفوائد على القروض مرة رابعة في الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع أمين عام هيئة الاستثمار السابق الدكتور مخلد العمري، أن يرفع الأردن أسعار الفائدة على مختلف الأدوات النقدية مرة جديدة بعد أن يرفعها البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.

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وبين العمري لـ " الوكيل الإخباري" أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي يأتي لمعدلات التضخم التي ترتفع والتي وصلت من 7.5- 8.0%، منوها إلى أن رفع الفائدة في الأردن يأتي لاستقرار الدينار المرتبط بالدولار.



وأشار إلى أنه بالرغم من أن رفع الفائدة إحدى أدوات ضبط التضخم إلا أن له انعكاسات على الاقتصاد الأردني، من خلال تسجيل معدلات نمو اقل جراء سحب السيولة من الأفراد والشركات.



ودعا العمري أن يتجه البنك المركزي لإيجاد التوازن وتوفير أدوات تخفف أعباء الاقتراض من جهة وتحافظ على السيولة من جهة أخرى.



وشدد على اهمية ان يتم تقليل معدل الهامش بين الفائدة وسعر الاقتراض، موضحا أن معدلات التضخم بالأردن حتى الآن ما زالت ضمن نطاقها الطبيعي، ويمكن للبنك المركزي اتخاذ إجراءات تخص التحوط وتثبيت معدل الفائدة حتى لا تنعكس سلبا على الأفراد والشركات.

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