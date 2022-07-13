خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - دعا الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش كل من يمتلك عملة اليورو الى المسارعة في بيعها أو البحث عن ملاذ آمن جديد، بعد انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية بشكل كبير.

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وقال عايش لـ " الوكيل الإخباري" إنه بالرغم من أن اليورو بات مغرٍ للشراء نظرا لقلة التكلفة إلا أن ذلك قد ينطوي على مغامرة، خاصة مع تسارع الأزمة الاقتصادية التي تصيب أوروبا.



وأضاف أن تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني ينتج عنه أن ارتفاع سعر صرف الدينار الأردني يغري بالاستيراد من أوروبا لانخفاض الكلف ( زيادة المستوردات بعد ان باتت أرخص) حيث يرفع من كلف الصادرات ويزيد من الاستيراد.



ونوه عايش الى التأثير المحتمل يتعلق بانفاق السياح الأوروبيين القادمين إلى الأردن، حيث سيكون هناك كلف أعلى على السياح عند تحويل اليورو إلى الدينار، وهو ما قد يؤثر على المدفوعات الأوروبية المتأتية من السياحة.

