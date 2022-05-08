خبير يعلق على آفاق تحويل إمدادات الغاز الروسي من أوروبا

الوكيل الاخباري- اعتبر إيفان تيمونين، المستشار في شركة Vygon Consulting، أن الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا، يمكن تحويله بالكامل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بشرط تطوير البنية التحتية التصديرية.



وقال الخبير في حديث لوكالة "نوفوستي": "إمدادات الغاز الروسي التي تصدر حاليا إلى أوروبا، من المحتمل تحويلها بشكل كامل باتجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن هذا سيتطلب تطويرا نشطا للبنية التحتية التصديرية، بما في ذلك إنشاء خطوط أنابيب غاز جديدة ومصانع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيستغرق وقتا".



وأضاف المحلل أن تحويل الإمدادات الروسية إلى آسيا لا يرجع فقط إلى رغبة المستهلكين الأوروبيين في التخلي عن الهيدروكربونات من روسيا، لكن أيضا إلى عوامل السوق. فبحلول عام 2025، يتوقع أن يكون أكثر من نصف الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي من حصة الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند.

اضافة اعلان

روسيا اليوم