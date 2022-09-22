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الخميس، 22-09-2022 09:09 م

خبير يكشف أثر رفع الفائدة على قروض الأردنيين

بنك-استثمار-يتوقع-رفع-سعر-الفائدة-2-على-الأقل-خلال-الفترة-القادمة


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني 

أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور حسام عايش أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة سيزيد من كلف القرض على المقترضين في الأردن.

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وقال عايش في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن نسبة الفائدة ارتفعت نحو 3% منذ بداية العام، مع توقعات برفع نسبة الفائدة مرة أو مرتين حتى نهاية العام الحالي.

 

وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع الإبقاء على نسبة الفائدة كما هي، وعدم اتخاذ قرار برفعها أسوة بقرار البنك الفدرالي الأمريكي، ولكنها خطوة إيجابية للحفاظ على جاذبية الدينار ومنع التحول للدولار كون الدينار مرتبط أساسا بالدولار.

 

وأشار عايش إلى أن أثر رفع نسبة الفائدة المرتفعة أصلا في الأردن سينعكس على جميع المقترضين سواء أكانوا أفرادا أو شركات، موضحا أن ذلك سينعكس على قدرتهم بالاقتراض والسداد ومنح التسهيلات للقطاعات التي تعتمد في عملها على الاقتراض وهو ما يؤثر بشكل عام على النمو الاقتصادي.

 

وبيّن أن رفع نسبة الفائدة أسوة بقرار الفدرالي الأمريكي لم يكبح نسب التضخم وهو ما يدعونا لإعادة النظر بقرارات الرفع ومحاولة اتخاذ قرارات من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي وتقليل نسبة التضخم المرتفعة.

 

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد المقبل.

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