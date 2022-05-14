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السبت، 14-05-2022 02:16 م

خبير يوضح حول قروض البطاقات في الأردن والفوائد عليها

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الوكيل الإخباري - قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور حسام عايش، إن رفع أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض في الأردن الذي تم مؤخراً بمعدل 50 نقطة أساس لم يشمل قروض البطاقات الائتمانية. 
 
وبين عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن معدل الفائدة على هذه البطاقات مُحدد بشكل مُنفصل عن باقي القروض من قبل البنك المركزي عند 1.75% شهرياً و 21% سنويا، منوهاً إلى أن هذه الفائدة عامة وموحدة على مختلف البطاقات. 
 
وأشار، إلى أن نسبة هذه الفائدة مرتفعة في المملكة بالمقارنة مع الدول الأخرى،  موضحاً أنه مع حساب معدل المخاطر والكلف على البنوك فإن النسبة يجب أن لا تتجاوز 1.25% شهرياً.

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وعرّف عايش أن هذه البطاقات أشبه بأن تكون بديل عن الشيكات، أما من خلال الدفع المباشر أو المؤجل، على أن تضاف الفوائد عند السداد، محذراً من التأخر في سداد قروض البطاقات لما ينطوي على هذا التأخير من كُلف اضافية على المستخدم لها.

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