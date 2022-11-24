خبير: 640 ديناراً إنفاق العائلة الأردنية سنوياً على الملابس والأدوات المنزلية والجمعة البيضاء فرصة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، إن عروض الجمعة البيضاء تسهم بشكل أساسي في زيادة النشاط التجاري، والحركة السوقية وبالتالي نمو اقتصادي.

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ونوه عايش لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه يجب خلق تكامل بين الأطراف المُشغلة لهذه العروض (التاجر، المستهلك، الحكومة) وأن لا ينظر كل طرف على للآخر أنه يستغله أو يقدم له بضاعة ذات جودة أقل.



وأكد على أن العروض التي تجري في الجمعة البيضاء هي فرصة، يجب أن تراعي معايير التضخم ومعدل الدخل للأسر وطبقات المجتمع المختلفة، لتحقيق نمو ونشاط اقتصادي حقيقي.



ودعا عايش التجار إلى إيجاد أساليب مُبتكرة في التسويق والتماشي مع العالم وما فيه من تكنولوجيا تسويقية.



وبيّن أن الأرقام الرسمية أشارت إلى أن معدل إنفاق الأسرة الأردنية على الاحذية والملابس يصل سنوياً إلى 503 ديناراً، فيما يصل على شراء الأدوات والاجهزة المنزلية 137 ديناراً، وهو ما يشكل 5% من إجمالي إنفاق الأردنيين سنوياً.



وقال إن التجارة الإلكترونية هي أحد أسباب زيادة حجم الإنفاق في هذا اليوم نظراً لتوفير الوقت والجهد والحرية في اختيار المنتج.



وختم عايش، أن هذا اليوم يجب أن لا يكون لجمع المزيد من الأرباح والمبيعات، مؤكداً أنه يجب أن يكون بمثابة مؤشر لقراءة الاتجاهات الاقتصادية في الأردن.