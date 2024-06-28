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الجمعة، 28-06-2024 10:10 م

خسائر أسبوعية لمؤشر الأسهم الأوروبي الرئيسي

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الوكيل الإخباري - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسط خسائر أسبوعية للمؤشر الأوروبي الرئيسي.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.22 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة إلى مستوى 511.37 نقطة في نهاية التعاملات، مسجلا خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.


بينما أغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع 24.90 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة إلى مستوى 18235.45 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 15.56 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8164.12 نقطة، فيما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 51.32 نقطة أو بنسبة 0.68 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7479.40 نقطة.


وفي الأداء الأسبوعي، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنهاية جلسة الجمعة بنسبة 0.73 بالمئة، بينما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4 بالمئة.


وحقق مؤشر كاك الفرنسي خسائر أسبوعية بنسبة 1.96 بالمئة، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.89 بالمئة.


بترا

 




 

 


 

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