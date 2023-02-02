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الخميس، 02-02-2023 01:59 م

خسائر الملياردير الهندي أداني تتجاوز 100 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - تواصلت خسائر أسهم مجموعة الملياردير الهندي غوتام أداني، وجرى تعليق تداول عدد من أسهم شركاته، الخميس، بعد تراجع أسعارها عند فتح بورصة بومباي، وذلك عقب إلغاء اكتتاب عام بمليارات الدولارات.

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وتراجع سعر أسهم "أداني انتربرازس" درة المجموعة بنسبة 10%  في بداية التداولات حسب بيانات بورصة بومباي، مما أدى إلى توقف الصفقات.


وتراجعت أسعار أسهم "أداني غرين إنرجي" و"أداني بورتس" و"أداني توتال غاز" و"أداني ترانسميشن" 10% وعلق تداولها، بينما انخفض سعر أسهم "أداني ويلمار" بنسبة 5 %.


ويأتي هذا الانخفاض في أسعار أسهم أداني لليوم السادس على التوالي على إثر اتهامات باحتيال في المحاسبة أوردتها شركة الاستثمار الأميركية "هيندينبورغ ريسيرش" في تقرير الأسبوع الماضي. ( سكاي نيوز


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