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الأربعاء، 15-09-2021 10:14 ص

خطة أمريكية للإشراف على سوق العملات المشفرة

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر أن اللجنة تعمل لإنشاء مجموعة من القواعد للإشراف على أسواق العملات المشفرة المتقلبة.

وأخبر جينسلر اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أنه وفريقه يحاولون حماية المستثمرين من خلال تنظيم أفضل لآلاف الأصول الرقمية الجديدة والعملات المعدنية، بالإضافة إلى الإشراف على أسواق ”البيتكوين“ و“الإيثر“ الأكثر شيوعا.

وبحسب شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية الأمريكية، لفت جينسلر إلى أن المهمة تعتبر ”ضخمة وصعبة“، وأن اللجنة تسعى لاستخدام عدد كبير من الخبراء لتقييم أكثر من ”6000 مشروع عملات رقمية جديدة“ وتحديد ما إذا كانت جميعها مؤهلة كأوراق مالية بموجب قانون الولايات المتحدة.

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