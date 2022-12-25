خطة أممية لتأمين إنتاج الحبوب بأوكرانيا في 2023

الوكيل الإخباري -
تسعى منظمات الأمم المتحدة للحد من تفاقم أزمة الغذاء العالمي في عام 2023، وسط استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تحتلان مراكز متقدمة في تصدير الحبوب للعالم.اضافة اعلان
واختلفت تقييمات متخصصين حول الحجم الحقيقي لتأثير الحرب على كمية إنتاج الحبوب والأمن الغذائي العالمي.
وقال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية سيرغي إيفاشينكو، إن حصاد البلاد من الحبوب انخفض بنحو 40% على أساس سنوي بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال: نتوقع محصول حبوب يتراوح بين 65 و66 مليون طن بحلول نهاية العام، بعد محصول قياسي بلغ 106 ملايين طن العام الماضي. ( سكاي نيوز
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