الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 12:43 م

خطة حكومية شاملة لتطوير المنتج السياحي

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الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين يرافقه فريق من الوزارة ودائرة الآثار العامة أمس السبت، عددا من المواقع الأثرية والسياحية في البادية الشمالية الشرقية ومنطقة الأزرق.

وأكد حجازين، أهمية التعاون وتظافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، للعمل بتشاركية مع المجتمع المحلي على تطوير المنتج السياحي والخدمات المقدمة في هذه المواقع.

وأشار الى أن الوزارة بصدد الخروج بخطة سياحية شاملة ستنعكس على المواقع الاثرية والسياحية في أنحاء المملكة وبالتالي على المجتمعات المحلية.

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وشملت الزيارة مواقع ام جمال الأثري، وقصير عمرة، وقلعة الازرق، وقصر السخيم، شجرة البقيعاوية، ومشروع متحف النقوش، والبيوت التراثية في محطة الصفاوي.


 




 

 


 

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