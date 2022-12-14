خلال ساعة.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء، 30 قرشا في التسعيرة الثانية التي صدرت بعد نحو ساعة من إعلان التسعيرة الأولى الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 36.7 دينارا لجهة الشراء من المحلات و35.2 لجهة البيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 33 دينار -البيع-، مقابل 30 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 42.8 دينار -البيع-، مقابل 40 دينارا للشراء.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.



