دائرة ضريبة الدخل ستقدم خدماتها عن بعد

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن اتفاقها مع الشركاء الرئيسيين لها على تقديم جميع خدماتها للمكلفين والمراجعين عن بُعد دون الحاجة للوصول الى مكاتب الدائرة او مراجعتها للتسهيل والتخفيف عليهم في الوقت والجهد وحفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة (فيروس كورونا).



وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي قد التقى امس كل من فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان وخليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان و عمران التلاوي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وهاشم حمزة رئيس جمعية خبراء الضرائب وخطاب البنا عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وتم التباحث معهم بخصوص تقديم خدمات الدائرة للمكلفين والمراجعين الكترونيا وعن بعد دون الحاجة للوصول الى مكاتب الدائرة.

اضافة اعلان



واعرب رؤساء غرف صناعة الاردن وعمان وتجارة عمان ورئيسا جمعية مدققي الحسابات و خبراء الضرائب عن مباركتهم لهذا القرار لما فيه من تسهيل على المراجعين وتوفير عليهم في الوقت والجهد.



