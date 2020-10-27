دبي تستضيف أكبر مؤتمر دولي للذهب

الوكيل الاخباري - اعلنت دبي عن استضافة المؤتمر العالمي للذهب لعام 2020، وهو أكبر حدث دولي متخصص في القطاع يتم تنظيمه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

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وتقام فعاليات المؤتمر في فندق أرماني ببرج خليفة بتاريخ 23 نوفمبر 2020، بمشاركة كبرى الشركات الدولية العاملة بقطاع الذهب بمختلف مجالاته بما يشمل المناجم والمصافي والتداول، وبحضور شخصيات حكومية وممثلين من الجهات الناظمة للقطاع من جميع أنحاء العالم.



ويعد المؤتمر العالمي للذهب 2020، أول حدث "هجين" لصناعة الذهب هذا العام في دبي، حيث يدمج بين التقنيات الحديثة والحضور المباشر بشكل فعلي.



وسيشهد المؤتمر التزاما تاما بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة جميع الحضور والمشاركين، وتشكل إقامة الحدث بشكل فعلي مؤشرا إضافيا على مرونة الاقتصاد في دولة الإمارات وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.



وسيتم خلال المؤتمر بحث ومناقشة حزمة من القضايا المرتبطة بكافة المجالات التي يشملها القطاع، بداية من تجارة الذهب وفرص الاستثمار والمشاريع المشتركة، مرورا بالاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية، وصولا إلى التكرير والتعدين وصناعة المجوهرات وتجارة السبائك وفرص البيع بالتجزئة حول العالم وفي الإمارات.





