دبي تُقر موازنة عام 2022 بقيمة 16.3 مليار دولار

الوكيل الإخباري-أقرت إمارة دبي، الأحد، موازنة العام المالي 2022 بإجمالي نفقات قدرها 59.95 مليار درهم (16.3 مليار دولار)، أعلى 5 بالمئة عن ميزانية العام السابق البالغة 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار).

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وحسب تغريدة لولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تم إقرار ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم (49 مليار دولار).



وتبلغ الإيرادات المتوقعة في العام 2022 نحو 57.55 مليار درهم (15.66 مليار دولار)، قياسا على 52.31 مليار درهم (14.24 مليار دولار) خلال 2021.



ووفق حسابات الأناضول، تحقق موازنة دبي فائضا (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، مقابل عجز بقيمة 4.79 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في 2021.



وتستحوذ الرسوم على الحصة الأكبر من الإيرادات في الميزانية الجديدة بنسبة 57 بالمئة، ثم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية 2 بالمئة، والرسوم الجمركية 10 بالمئة، وعوائد الاستثمارات الحكومية وإيرادات النفط بنسبة 6 بالمئة لكل منهما.



وفيما يخص المصروفات الحكومية في دبي ، تستحوذ الرواتب والأجور على 34 بالمئة من الإجمالي، ثم المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 24 بالمئة، والمنح والدعم الحكومي بنسبة 21 بالمئة، والمشروعات الإنشائية 9 بالمئة.



وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي، اللتان يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.



الأناضول

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