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الجمعة، 28-10-2022 09:24 م

دبي ثالث أفضل المراكز المالية عالمياً بالاستثمار

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الوكيل الاخباري - تصدرت دبي المراكز المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز الثالث عالمياً في مؤشر الاستثمار، وهو أحد المؤشرات الفرعية، ضمن الإصدار العاشر من مؤشر المراكز المالية العالمية الخضراء.

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وفي مؤشر فرعي آخر، وهو التجارة، نالت دبي المركز الأول إقليمياً والـ 11 عالمياً، وكانت صدارة هذا المؤشر الفرعي من نصيب نيويورك.


وفي المؤشر الرئيسي، نالت دبي المركز الأول إقليمياً وال 28 عالمياً على قائمة أفضل المراكز المالية العالمية الخضراء، لتنتزع بذلك الصدارة الإقليمية، وتقفز 16 مركزاً دفعة واحدة بالمقارنة مع ترتيبها العالمي في الإصدار الماضي من المؤشر،
كما قفزت الإمارات أيضاً 27 نقطة في رصيدها على المؤشر العام، حيث نالت 529 نقطة.


واحتفظت دبي بصدارتها الإقليمية وترتيبها ال17 عالمياً في تنافسية المراكز المالية بصفة عامة.


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