دراسة مقترحات لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة بالأردن

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس أن الوزارة تدرس حاليا مقترحات عدد من شركات الطاقة المتجددة استجابت لمخاطبة الوزارة بإعادة التفاوض على أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع هذه الشركات.

اضافة اعلان

وأوضح أن الوزارة عقدت مع شركات الطاقة المتجددة التي تغطي 29 مشروعا اجتماعات تم خلالها التأكيد على أن إعادة التفاوض يعد أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بالعمل عليها حاليا لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق مبدأ العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى وذلك لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.



وأضاف أن الوزارة استلمت مقترحات عدد من الشركات واعادت مخاطبة باقي الشركات للتقدم بمقترحاتها لدراستها والخروج بالقرارات المناسبة مؤكدا أهمية استجابة باقي الشركات لدعوة الوزارة.

وثمن الوزير الخرابشة مساهمة شركات القطاع الخاص وتعاونها مع الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية ومؤسسات القطاع المختلفة في تحقيق النجاحات الكبيرة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة الذي وصل بنهاية عام 2021 إلى تغطية 26 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة.



وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد خاطبت مطلع شهر شباط الماضي شركات الطاقة المتجددة تدعوها للتفاوض مجددا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع هذه الشركات واعادت لاحقا مخاطبة الشركات التي لم تتقدم بمقترحاتها.

