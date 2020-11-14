دراسة: مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر

الوكيل الإخباري - أكدت دراسة تقييمية لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقه البنك الدولي للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، أن خط الفقر في الأردن يبلغ 68 دينارا للفرد شهريا، موضحة أن مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر.

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وأضافت دراسة التقييم الاجتماعي للمشروع، أن معدلات الفقر المدقع في الأردن مرتفعة نسبيا، حيث تبلغ 15.7٪، وأن 10% من الأردنيين ينتمون إلى العشر الأفقر بحسب الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.



ويعرف خط الفقر أنه "الحد الفاصل بين دخل أو استهلاك الفقراء عن غير الفقراء. ويعتبر الفرد فقيراً إذا كان استهلاكه يقل عن مستوى الحد الأدنى لقيمة الحاجات الأساسية اللازمة للفرد، ويعرف الحد الأدنى لقيمة حاجات الفرد الأساسية على أنه خط الفقر".



