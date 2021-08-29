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الأحد، 29-08-2021 01:14 م

دعم مالي ضخم للأردن لمواجهة كورونا

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الوكيل الاخباري- قدّمت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 4.7 مليون دولار، كمساعدة عاجلة للأردن في إطار التصدي لجائحة كورونا.اضافة اعلان


وسيوفر هذا التمويل المساعدة التقنية والمعدات والإمدادات اللازمة للمرافق الصحية التي تتولّى تشخيص وعلاج مرضى كورونا، بما في ذلك مستشفيات البشير والمختبرات الطبية في المملكة. كذلك سيعمل هذا التمويل على تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يقومون بتقديم الرعاية الحرجة لمرضى كورونا وإعطاء اللقاحات.
 
وأكّدت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين، على أن "حماية الأرواح واستقرار الأردن الاقتصادي هدفان مشتركان ضمن الشراكة القوية التي تجمع البلدين. لذا ستعزز هذه الأموال الإضافية النظام الصحي في الأردن من خلال بناء مهارات العاملين في القطاع الصحي لرعاية مرضى كورونا، ومن خلال تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للمخاطر التي تهدد الصحة العامة، كما ستعمل هذه المساعدات على تسريع إحراز التقدم في معركتنا المشتركة ضد كورونا".
 

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