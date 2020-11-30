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الإثنين، 30-11-2020 03:02 م

دعوة في إربد للاستفادة من الاعفاءات الضريبية

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الوكيل الإخباري - دعت بلدية رابية الكورة المكلفين إلى تسديد التزاماتهم المالية من ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف "المسقفات" والاستفادة من الخصومات التي أعلنتها الحكومة وفقا لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء على الأموال العامة.

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ومنح هذا القانون خصما بقيمة 10 بالمئة للمسددين نقدا عن ضريبة المسقفات للأبنية السكنية، و15 بالمئة للمسددين إلكترونيا، وخصما بقيمة 20 بالمئة للمسددين نقدا للأبنية التجارية، و25 بالمئة للمسددين إلكترونيا، إضافة للإعفاء من غرامات السنوات السابقة غير المسددة.


وقال رئيس البلدية محمد المستريحي إن قسم التحصيل في البلدية يعمل بشكل متواصل لخدمة وتسهيل عمليات التسديد للمواطنين للاستفادة من الخصومات التي ستنتهي مع نهاية العام الحالي.


 




 

 


 

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