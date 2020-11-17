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الثلاثاء، 17-11-2020 10:01 ص

دعوة لاختيار الوقت المناسب لشراء السلع

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الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة أن أسعار الخضار والفواكه ترتفع في بعض الظروف كانخفاض عدد السلع الواردة للأسواق المركزية، كما أن موجات الحر قللت كميات الانتاج الواردة للأسواق المركزية.

وقال الطلافحة في تصريح صحفي، إنه قبل الحظر شهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعا نتيجة زيادة الطلب، داعيا لاختيار الوقت المناسب لشراء السلع فقبل بداية الحظر بساعات قليلة يتزاحم المواطنون في الأسواق ما يؤدي لاختلالات يجب مراجعتها.

وأضاف أن الوزارة قامت بتحديد سقوف سعرية لبعض الخضار التي تشكل سلة الغذاء الأساسية، وتقوم بمراقبة الأسعار وتدرس بصورة يومية 133 سلعة وتحلل مؤشراتها من حيث الارتفاع أو الانخفاض.

 




 

 


 

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