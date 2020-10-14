الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

المتهم الرئيسي في جريمة الزرقاء وشركاؤه بقبضة الامن

إندونيسيا تسجل 129 وفاة و4127 إصابة بكورونا

الامم المتحدة تصدر بياناً حول جريمة الزرقاء - صورة

انخفاض أسعار الذهب محليا

نقاط ثابتة في عمان لفحص كورونا

تعليق دوام مؤسسة حكومية جديدة بسبب كورونا

فك العزل وحظر شامل لمناطق في المملكة

ضبط مصور وناشر فيديو فتى الزرقاء

الامن يكشف تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء

الأمن يوضح الفرق بين القيد والطلب الأمني




الأربعاء، 14-10-2020 02:11 م

دعوة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

8a2e9096-67b8-4963-961c-9b1cbabf2bb7


الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إلى توفير آليات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الاستمرار بأعمالها والمحافظة على عامليها وعودة نشاطها الإنتاجي كما كان قبل جائحة فيروس كورونا.

واشار المهندس الجغبير، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الصريحة في كتاب التكليف السامي وتشكيل الفريق الاقتصادي التي تضمنت اشارات واضحة ومبشرة لادارة الملفات الاقتصادية سواء لجهة التناغم بين ملفي الاستثمار والعمالة والطاقة والمالية، وبشكل يضمن الخروج من الضغوط الاقتصادية.

اضافة اعلان

وقال إن الأردن أمام لحظة تاريخية للتحول الفعلي نحو دولة الإنتاج، خاصة في ظل الفرص الناتجة خلال الأزمة والتي أشار اليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي.


ولفت إلى أن السير نحو دولة الإنتاج يتطلب العمل وباستمرار بشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة بما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

انخفاض أسعار الذهب محليا

Nanjing-Towers-Two-Green-Buildings

الصين تغير اقتصادها بشكل جذري

اور

أوروبا ترفع ورقة الرسوم الجمركية في وجه الولايات المتحدة

south_sudan001

معدل التضخم في السودان يرتفع لـ 212%

19730_1_1589364028

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

EbnHhEiXkAMzS2H

انخفاض الدخل السياحي في الأردن 70%

أخبار متعلقة
1589481758_158_567204_dfhfdhfhh

هل نجحت مصر بتجاوز أزمة كورونا اقتصاديا ؟

_139626__465400232025

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

52020816219114028690

الجغبير يعلق على احتمالية عودة الحظر الشامل

8202061196319803050

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

5201618111651

ارتفاع جديد على اسعار النفط عالميا

6202025133422450245559

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ5 مليون دينار