دعوة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إلى توفير آليات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الاستمرار بأعمالها والمحافظة على عامليها وعودة نشاطها الإنتاجي كما كان قبل جائحة فيروس كورونا.



واشار المهندس الجغبير، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الصريحة في كتاب التكليف السامي وتشكيل الفريق الاقتصادي التي تضمنت اشارات واضحة ومبشرة لادارة الملفات الاقتصادية سواء لجهة التناغم بين ملفي الاستثمار والعمالة والطاقة والمالية، وبشكل يضمن الخروج من الضغوط الاقتصادية.

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وقال إن الأردن أمام لحظة تاريخية للتحول الفعلي نحو دولة الإنتاج، خاصة في ظل الفرص الناتجة خلال الأزمة والتي أشار اليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي.



ولفت إلى أن السير نحو دولة الإنتاج يتطلب العمل وباستمرار بشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة بما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.



