دولة أوروبية تدعو مواطنيها إلى توفير الطاقة للضغط على روسيا.. ماذا اقترحت؟

الوكيل الاخباري-قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن على الألمان البدء في توفير استهلاك الطاقة الآن ليصبحوا أكثر استقلالا عن الوقود الأحفوري الروسي، إذ يبحث البلد صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا عن طرق لخفض واردات الغاز والنفط من روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.



ومع تزايد عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا من جراء الغزو، تتعرض ألمانيا لضغوط لتحرير نفسها من الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، إذ يقول منتقدون إن إيراداتهما تزود موسكو بأموال ضرورية لشن الحرب.



وأكد هابيك أن ألمانيا يمكنها أن تصبح أقل اعتمادا على الواردات الروسية إذا قلل المواطنون من استهلاكهم للطاقة، مقترحا استخدام القطارات أو ركوب الدراجات الهوائية بدلا من قيادة السيارات كلما تسنى ذلك.

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