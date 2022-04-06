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الأربعاء، 06-04-2022 03:01 م

دولة أوروبية جديدة ترجح احتمال سداد الغاز الروسي بالروبل

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الوكيل الاخباري-صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، بأن إمدادات الطاقة في هنغاريا (المجر) كانت وستظل آمنة، مشيرا إلى أن بودابست تعمل الآن على حل تقني لقضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع نظيره الصربي، قال زيجارتو إن هنغاريا ستفي "بالتزامها بالدفع لشركة (غازبروم) في نهاية مايو المقبل (2022)".

وقبل هنغاريا (المجر) لم تستبعد سلوفاكيا سداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، يوم الجمعة الماضية، إن بلاده قد تضطر إلى شراء الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022 (اليوم الجمعة).

 

روسيا اليوم

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