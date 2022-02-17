الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 17-02-2022 04:54 م

دولة بلا فقراء.. ثلث سكانها مليونيرات وعمالقة وول ستريت يتسابقون إليها

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الوكيل الاخباري-  يوسع بنك الاستثمار العالمي، غولدمان ساكس غروب، عملياته لإدارة الثروات في الدولة المدينة، الخالية من الفقراء، والتي تتمتع بواحدة من أقل معدلات الضرائب في العالم.

ولأنها تعد جنة الأثرياء، فإن العديد من أصحاب الثروات في العالم، حريصون على امتلاك منزل في إمارة موناكو، حيث يمثل المليونيرات ما يقرب من ثلث سكانها البالغ عددهم 39000 نسمة.

كما تعد موناكو، واحدة من أصغر الدول في العالم التي تتمتع بالحكم الذاتي، إذ تقل مساحتها عن سنترال بارك في نيويورك، وعادة لا تفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح الرأسمالية، وتشتهر بأحد أكبر معارض اليخوت في العالم، بالإضافة إلى حلبة شديدة الانحدار لسباقات الفورمولا 1.

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