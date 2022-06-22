دولة تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي لأول مرة منذ الحرب

الوكيل الإخباري - استوردت سويسرا الذهب من روسيا للمرة الأولى منذ غزو أوكرانيا، في إشارة جديدة على أن موقف صناعة المعادن الثمينة تجاه روسيا في البلاد قد ينخفض.

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يأتي ذلك، فيما تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في مايو، وفقاً لبيانات من إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية. وهي أول شحنة بين البلدين منذ فبراير.



وتمثل الشحنات نحو 2% من واردات الذهب إلى سويسرا الشهر الماضي. وقد يمثل أيضاً تغييراً في المفاهيم حول السبائك الروسية، والتي أصبحت من المحرمات بعد الغزو. إذ أقسمت معظم المصافي عدم قبول الذهب الجديد من روسيا بعد أن أزالت رابطة سوق السبائك في لندن المصنِّعين في البلاد من قائمتها المعتمدة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".



وبينما كان يُنظر إلى ذلك على أنه حظر فعلي على الذهب الروسي الخام من سوق لندن، وهو أحد أكبر الأسواق في العالم، فإن القواعد لا تحظر معالجة المعادن الروسية من قبل مصافي التكرير الأخرى. وتعد سويسرا موطنا لأربع مصافي ذهب رئيسية، والتي تتعامل مع ثلثي الذهب في العالم.

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