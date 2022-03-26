السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

السبت، 26-03-2022 12:42 م

دولة خليجية تبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية 2022

czo5OToiaHR0cHM6Ly90aGVuZXdraGFsaWoubmV3cy9zdG9yYWdlL2FwcC91cGxvYWRzL3B1YmxpYy82MjMvZTI4LzFlZS90aHVtYl8zNDQ2OTZfNzAwXzQwMF8wXzBfZXhhY3QuanBnIjs=


الوكيل الاخباري-تخطط مؤسسة البترول الكويتية، في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول، على أن يبدأ تأسيسه في أواخر سنة 2022، وسيتم تشغيله في أوخر العام المالي 2026/2025.

وانتهت مؤسسة البترول من إعداد المخطط التفصيلي للمركز والمستندات الخاصة بالمناقصة، تمهيدا لأخذ الموافقات اللازمة، ويأتي ذلك للتغلب على  التحديات التكنولوجية التي تواجهها الكويت في أهم قطاعاتها وهو القطاع النفطي.

وقالت مصادر نفطية إن إنشاء المركز يأتي لتمكين مؤسسة البترول من مواجهة التحديات في المستقبل، كي تتمكن من تحقيق التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى في مجال التكنولوجيا والبحث، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

اضافة اعلان

 

كما يهدف إنشاء المركز إلى خلق بيئة عمل مشجعة للعمل البحثي والعلمي وبناء وتطوير القدرات والكوادر الوطنية لمواجهة التحديات التكنولوجية والفنية.

وسيقام المركز على مساحة 250.800 متر مربع في شمال شرقي مدينة الأحمدي، ويشمل 28 مختبرا تكنولوجيا وأكثر من 300 من المعدات العلمية الحديثة، بالإضافة إلى مركز مؤتمرات، وسيستوعب المركز من 400 إلى 600 موظف.

وسيوفر المركز حلولا تكنولوجية لإنتاج وتكرير النفط الثقيل وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب، وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية، ودعم العمليات التكريرية والبتروكيماوية المتكاملة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة الى تحديد الإمكانات التقنية المتطورة وأداء العمال في بيئة آمنة ونظيفة.

إقرأ ايضا
1200px-Business_Centre_of_Moscow_2

موسكو: العقوبات على روسيا قد تدمر الهيكل الاقتصادي العالمي

0L5A1485 - Copy

اقتصاديون: الأردن حاضنة متقدمة للابتكار المالي والتكنولوجي

1280x960

بنوك يابانية وبريطانية وأميركية تدرس قرضا بمليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية

160308

ضمان القروض : 154.5 مليون دينار لضمان 2000 مشروع

160308

مؤسسة دولية: أسعار السلع ومعدلات التضخم في الأردن سترتفع

623ee99d4c59b7484640bc92

مجلة: العقوبات على بلد بحجم روسيا مؤلمة للعالم أجمع

أخبار متعلقة
33-14

مصر: الزيادة الكبيرة في أسعار النفط تؤثر سلبا

Untitled-190

الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ 3 عقود

chinamain_81f22b7d-fefd-4b88-90c9-f5100458158c

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

981353e6-92c4-4ffd-ac09-9a8cecc369f0_16x9_1200x676

روسيا تفرض 30% عمولة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية

download

مصادر: أوبك+ تبقي على سياستها دون تغيير بزيادة 400 ألف برميل يوميا

3f696a33-9ff9-44b6-8fc7-1e265a0ce980

أسواق المال الكويتية تسمح بزيادة رأسمال مجموعة الصناعات الوطنية 35%