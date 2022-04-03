دولة عربية تتجاوز الصين كأكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية

الوكيل الاخباري- قالت رابطة "إيه.بي.بي.إيه" لمنتجي اللحوم في البرازيل، إن الإمارات العربية المتحدة تجاوزت الصين لتصبح أكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية في فبراير/شباط، وأرجعت زيادة المبيعات إلى قرب شهر رمضان.



وفي الشهر الثاني من عام 2022، زادت الإمارات مشترياتها بنسبة 90% تقريبا لتصل إلى 42800 طن، مقارنة مع واردات الصين البالغة 42300 طن، وفقًا لأحدث بيانات الرابطة.



والإمارات العربية المتحدة واحدة من 58 دولة تشتري منتجات الدواجن الحلال من البرازيل، والتي تتطلب إنتاج اللحوم وفقا للشريعة الإسلامية.

اضافة اعلان

العربية