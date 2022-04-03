الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

مستشفى الجامعة: زيارة المرضى من 1 ظهرا حتى 6 مساء في رمضان

7.744 شكوى بعدم دفع الأجور ترد وزارة العمل خلال 2021

دولة عربية تتجاوز الصين كأكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية

حرب أوكرانيا ستكلف أوروبا نحو 1.5% من النمو الاقتصادي

روسيا تثير أزمة جديدة في سوق الذهب.. ثاني أكبر منتج في العالم!

طرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

أسعار الذهب محليا

سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي لاحتواء الاحتجاجات

المكسيك: ولاياتنا الشمالية تواجه نقصا في البنزين

السعودية تخطط لإنتاج القمح بكميات تغطي الاستهلاك المحلي

الأحد، 03-04-2022 09:51 ص

دولة عربية تتجاوز الصين كأكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية

دواجن


الوكيل الاخباري- قالت رابطة "إيه.بي.بي.إيه" لمنتجي اللحوم في البرازيل، إن الإمارات العربية المتحدة تجاوزت الصين لتصبح أكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية في فبراير/شباط، وأرجعت زيادة المبيعات إلى قرب شهر رمضان.

وفي الشهر الثاني من عام 2022، زادت الإمارات مشترياتها بنسبة 90% تقريبا لتصل إلى 42800 طن، مقارنة مع واردات الصين البالغة 42300 طن، وفقًا لأحدث بيانات الرابطة.

والإمارات العربية المتحدة واحدة من 58 دولة تشتري منتجات الدواجن الحلال من البرازيل، والتي تتطلب إنتاج اللحوم وفقا للشريعة الإسلامية.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
20211020223326332EF

وكالة: أذربيجان تعتزم توريد 9.5 مليار متر مكعب من الغاز لإيطاليا في 2022

روسياjpg-1647544003-0

حرب أوكرانيا ستكلف أوروبا نحو 1.5% من النمو الاقتصادي

220194193931322

روسيا تثير أزمة جديدة في سوق الذهب.. ثاني أكبر منتج في العالم!

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

download

المكسيك: ولاياتنا الشمالية تواجه نقصا في البنزين

42022271112317008934

السعودية تخطط لإنتاج القمح بكميات تغطي الاستهلاك المحلي

أخبار متعلقة
9cd9459d252b81f25dde841de0bebc2f

وزير الطاقة الإماراتي: سنعمل مع أوبك+ لضمان استقرار السوق

fab5297a-4727-4f98-b605-cf047c67cfaa_16x9_600x338

الشارقة تطرح اليوم صكوكا بالحجم القياسي لأجل 8 سنوات

62417fa0423604050e320dea

الإمارات تؤكد استحالة استبدال إمدادات النفط من روسيا

0L5A1485 - Copy

اقتصاديون: الأردن حاضنة متقدمة للابتكار المالي والتكنولوجي

download (3)

الإمارات: لدينا احتياطيات غذاء تكفي 6 أشهر على الأقل

62398eb64c59b725672a8973

تجارة مدينة روسية تتضاعف مع الإمارات