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الخميس، 16-09-2021 01:04 م

دولة عربية تزيد احتياطيات المعدن النفيس بواقع طن

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الوكيل الاخباي- نشر مجلس الذهب العالمي تقريرا حديثا عن احتياطيات الذهب التي تملكها دول العالم، وأظهر التقرير أن دولة قطر زادت حيازتها بواقع طن من المعدن النفيس في شهر واحد.

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ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، فقد بلغت احتياطيات قطر من الذهب 57.7 طن، وعند المقارنة مع تقرير شهر أغسطس الماضي نجد أن الاحتياطيات قد صعدت بواقع 1000 كغ.

وبحسب تقرير المجلس للشهر الماضي فقد بلغت الاحتياطيات مستوى 56.7 طن من المعدن الأصفر. ويظهر التقرير أن قطر زادت احتياطيات الذهب بواقع طن في شهر يونيو 2021.

وتحتل دولة قطر المرتبة الـ48 عالميا ضمن تصنيف دول العالم بحسب احتياطيات الأصفر الرنان. وتشكل احتياطات الذهب نحو 8.2% من إجمالي احتياطيات قطر الدولية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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