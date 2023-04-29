دولة عربية تعتزم استيراد السبائك بدون جمارك

الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة التموين، تقديم اقتراح للحكومة المصرية، للسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب بدون جمارك، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، لكبح جماح تضخم أسعار الذهب في السوق المحلية، وذلك وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها وزير التموين المصري، علي مصيلحي اليوم.

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وبلغ سعر الذهب عيار (21) الأكثر شعبية في مصر أكثر من 2800 جنيه للغرام الواحد (ما يعادل 90 دولاراً أميركياً) وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض اليوم السبت إلى نحو 2600 جنيه للغرام وفقاً لمتعاملين.

في حين يقترب سعر الجنيه الذهب من 21 ألف جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 30.90 جنيه مصري).



الوزير المصري قال في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة، اليوم إن التدخل بالقوة في سوق الذهب لن يكون مفيداً ولكن يمكننا اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض، في إشارة إلى فتح المجال لاستيراد الذهب للمغتربين المصريين في الخارج. ( اقتصاد الشرق )

