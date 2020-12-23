الأربعاء 23-12-2020
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الأربعاء، 23-12-2020 11:40 ص

دولة عربية تعلن امتلاك أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

Solar-Energy


الوكيل الاخباري - أصبحت الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم، مع فترة تشميس بأكثر من ألفي ساعة سنويا على كامل التراب الوطني.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج" الثلاثاء، مشيرة إلى أن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ذكرت ذلك في منشور على صفحتها "فيسبوك" قالت فيه إن "الجزائر لديها واحد من أكبر الحقول الشمسية في العالم بفضل لموقعها الجغرافي، مؤكدة أن مدة التشميس على كامل التراب الوطني تتجاوز ألفي ساعة سنويا ويمكن أن تصل حتى 3900 ساعة، وخاصة في المرتفعات والصحراء".

ولفتت المحافظة إلى أن "الإشعاع الشمسي يصل مباشرة إلى سطح الأرض، دون أن يتشتت بواسطة الغلاف الجوي"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أحد المعطيات الأساسية بالنسبة للطاقة الحرارة الشمسية المركزة". 

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وقالت "واج" إن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التي تم إنشاؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تعتبر المسؤولة على دعم مطابقة ومراقبة جودة المعدات، وتحديد الاستراتيجية الصناعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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