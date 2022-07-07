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الخميس، 07-07-2022 07:02 ص

دولة عربية سادس أغنى بلد في العالم

دولارات 2


الوكيل الإخباري - نالت الإمارات المركز السادس عالمياً على قائمة أغنى دول العالم، والتي نشرها موقع «ميتشيجن سبورتس زون»، أمس، استناداً إلى نصيب الفرد الواحد في كل دولة من ناتجها المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021 من واقع البيانات الصادرة في هذا الشأن عن كل من «البنك الدولي»، و«صندوق النقد الدولي».

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وبلغ نصيب الفرد الواحد في الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي 74240 دولاراً حتى نهاية العام الماضي، لتنال بذلك المركز السادس على قائمة أغنى دول العالم، متفوقة على النرويج التي جاءت بالمركز السابع، وبلغ نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي 69170 دولاراً والولايات المتحدة «المركز الثامن، 69380 دولاراً» وماكاو «التاسعة بـ 67470 دولاراً»، وسلطنة بروناي «العاشرة بـ 64410 دولارات».


وذكر الموقع الشبكي الأمريكي أن النجاح الاقتصادي، الذي حققته الإمارات يمكن أن يُعزى في المقام الأول إلى مناطقها الحرة، التي تتيح تسجيل الشركات الأجنبية.
وكان لقب أغنى دولة في العالم من نصيب لكسمبورغ، والتي بلغ نصيب الفرد الواحد فيها من ناتجها المحلي الإجمالي 126570 دولاراً في نهاية 2021، وجاءت أيرلندا في المركز الثاني، حيث بلغ نصيب الفرد الواحد من ناتجها المحلي الإجمالي 111360 دولاراً، وحلت سنغافورة ثالثة «107680 دولاراً».

 

البيان


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