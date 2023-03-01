دولة عربية في الصدارة.. تصنيف دول العالم الأرخص في سعر رغيف الخبز

الوكيل الاخباري- تصدرت الولايات المتحدة دول العالم كأغلى دولة في أسعار رغيف الخبز، بسعر يبلغ 3.27 دولار لكل 500 غرام من الخبز، فيما جاءت تونس في المرتبة الأخيرة في أسعار رغيف الخبز.



نشر "إنرغي بروم" (EnergyProm)، وهو مشروع لرصد أداء اقتصاد كازاخستان، تقريرا استند لبيانات موقع Numbeo تصنيفا لدول العالم بأسعار الخبز.



وبعد الولايات المتحدة، جاءت سويسرا في قائمة الدول بأغلى أسعار الخبز، حيث بلغ 3.21 لكل 500 غرام من الخبز، ومن ثم آيسلندا بسعر 2.93 دولار لكل 500 غرام من الخبز.



أما ما يتعلق بأرخص دول العالم بسعر الخبر تصدرت القائمة تونس، ومن ثم جاءت الجزائر وبعدها ليبيا، وفيما يلي قائمة بأرخص دول العالم بسعر الخبر:

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