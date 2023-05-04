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الخميس، 04-05-2023 11:11 ص

دول عربية ترفع الفائدة لديها بعد قرار الفدرالي الأمريكي - أسماء

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الوكيل الإخباري - رفعت السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس على خطى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي قرر رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

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- السعودية:
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمئة من 5.50 %.


كذلك، رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 5.50 % من 5.25%.


- الإمارات:
كما قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة ليصل إلى 5.15 %.


- البحرين:
من جانبه، رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75 % إلى 6 % .

ورفعت البحرين أيضا، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 %، وسعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع إلى بنفس المقدار 6.75 %.


وزادت البحرين سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على مصارف التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض إلى 7 %.

- قطر:
ورفعت قطر أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الإيداع إلى 5.5 % والإقراض إلى 6 % وإعادة الشراء إلى 5.75 % .


ورفع الفدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 5-5.25 % في زيادة هي العاشرة على التوالي منذ مارس 2022.

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