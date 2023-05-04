دول عربية ترفع الفائدة لديها بعد قرار الفدرالي الأمريكي - أسماء

الوكيل الإخباري - رفعت السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس على خطى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي قرر رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

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- السعودية:

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمئة من 5.50 %.



كذلك، رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 5.50 % من 5.25%.



- الإمارات:

كما قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة ليصل إلى 5.15 %.



- البحرين:

من جانبه، رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75 % إلى 6 % .



ورفعت البحرين أيضا، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 %، وسعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع إلى بنفس المقدار 6.75 %.



وزادت البحرين سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على مصارف التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض إلى 7 %.



- قطر:

ورفعت قطر أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الإيداع إلى 5.5 % والإقراض إلى 6 % وإعادة الشراء إلى 5.75 % .



ورفع الفدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 5-5.25 % في زيادة هي العاشرة على التوالي منذ مارس 2022.

