دول غرب إفريقيا تتبنى خارطة لطرح عملة موحدة في ‭2027‬

الوكيل الإخباري- أعلنت 15 دولة في غرب إفريقيا، تبنيها لخارطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خططها السابقة.



وأوضح رئيس إيكواس، جون كلود برو، أن "رؤساء إيكواس وافقوا على خارطة الطريق الجديدة"، حيث تأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.

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وأضاف برو "بسبب صدمة الجائحة، قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021 ".



وتابع "لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022 و2026 وسيتم في 2027 إطلاق الإيكو"، في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

المصدر: روسيا اليوم