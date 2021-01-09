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السبت، 09-01-2021 01:57 م

دويتشه بنك يوافق على دفع 124 مليون دولار لتسوية ملاحقة قضائية في أمريكا

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الوكيل الاخباري - وافق مصرف "دويتشه بنك" الألماني على دفع 124 مليون دولار أمريكي لتجنب عملية محاكمة بحقه وتسوية اتهامات له بخرق قوانين الولايات المتحدة في مكافحة الرشوة وتجارة السلع.

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وأعلن القضاء الفدرالي في بروكلين بنيويورك أن "دويتشه بنك" تعهد بدفع 124 مليون دولار، من بينها حوالي 80 مليونا لتسديد غرامة جنائية، في إطار اتفاق توصل إليه المصرف مع وزارة العدل الأمريكية واتفاق تسوية مدنية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة.


وقال المصرف الألماني إنه يتحمل "المسؤولية عن هذه الأعمال التي تم القيام بها سابقا" خلال الفترة من 2008 حتى 2017، بعد إجرائه عمليات فحص داخلية وتعاونه التام مع السلطات.


واتهم المدعون "دويتشه بنك" بإخفاء رشى دفعت إلى "متخذ قرار" تابع لعميل تعاون معه المصرف في السعودية للحفاظ على استثماراته، إضافة إلى انتهاكات في مدفوعات مرتبطة بالسعودية وأبو ظبي، والتلاعب في أسواق عقود آجلة لمعادن نفيسة في الفترة بين عامي 2008 و2013.


وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يحاول فيه المصرف الألماني المشهور إعادة بناء سمعته في العالم بعد تعرضه لسلسلة فضائح موجعة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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