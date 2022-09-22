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الخميس، 22-09-2022 10:02 ص

ديب يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

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أكد أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم ديب، ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 1661 للأونصة عالميا .

وقال ديب لـ "الوكيل الإخباري"إن وصول سعر الاونصة عالميا إلى أدنى مستوى عند 1651 مساء امس يعود إلى التوتر والترقب والخوف من الركود بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في خامس زيادة منذ بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن التعبئة الروسية والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة أثرت على أسعار الذهب بشكل مباشر.

وبين أن ارتفاع الفائدة يؤثر على الإقبال على السلع المعمرة "العقارات" ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا.


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