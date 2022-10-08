رئيس البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون

الوكيل الإخباري - حذّر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من أن العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون، داعياً إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.

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وقال مالباس إن الوباء أرغم العديد من الدول على مزيد من الاقتراض، وقد حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطراً بذلك وسط ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفوائد.



وبين :" أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة".



وأضاف مالباس في عام 2022 وحده، أصبحت حوالى 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة" في بعض الدول الفقيرة، أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول.



وتابع: "الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون". ( سكاي نيوز )

