الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

وفيات الأربعاء 9/12/2020

ترقب أمر دفاع جديد ينتظره الأردنيون منذ بدء الجائحة

وفاة بحادث تدهور صهريج في عمان

مداهمة أمنية لشخص اعتدى على حدث في عمان

انخفاض على درجات الحرارة

نقيب اصحاب المدارس الخاصة للوكيل : ظروف صعبة تعيشها المدارس الخاصة

وزارة الطاقة للوكيل : 28 الف منزل استفاد من برنامج دعم الطاقة المتجددة

إصابات كورونا تقترب من 15 مليونا باميركا




الأربعاء، 09-12-2020 10:14 ص

رئيس البنك الدولي يحدد موعدا للتعافي الاقتصادي من كورونا

wolfowitz-faces-pressure-to-resign-as-world-bank-finds-he-broke-rules-74099662-bd87752569e94dcaba185224fd0194d5


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن الاقتصاد العالمي سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات لاستعادة الإنتاج إلى مستوياته قبل تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكر ميلباس في ندوة عبر الإنترنت نظمتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الصين تتعافى، وهذا سيساعد الدول المجاورة".

اضافة اعلان

ورأى رئيس البنك الدولي أنه بالنسبة للدول ذات الاقتصادات النامية من حيث العودة إلى المؤشرات التي حدثت قبل الوباء، فإن "العامل الأكثر أهمية هي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، لأنه في الغالب توجد هناك أسواقها".


كما رصد رئيس البنك الدولي أن عمليات الانتعاش في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة تسير بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا، فيما يكون الوضع معقدا في عدد من الدول ذات الاقتصادات النامية، وخاصة بسبب انخفاض تدفق السياح إليها.


وتحدثت في نفس الندوة جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الشركات التي استثمرت في تطوير منصات افتراضية، ولديها بنية تحتية رقمية تكيفت بسرعة كبيرة مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.


 ولفتت جوبيناث إلى أن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الشركات التي تعمل في مجال التعليم أو تقدم المشورة الطبية.


ورأت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن إحدى المشاكل تتمثل في عدم "وجود اتصال بالإنترنت في نصف العالم"، مشددة على ضرورة الاستثمار في هذا المجال.

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
us_capitol_building_at_night_washington_dc

مجلس النواب الأمريكي يصادق على الميزانية الدفاعية بـ740 مليار دولار

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_6_1_2_4_25874216-5-eng-GB_Cropped-1585538395RTS2DYNK

أسعار الدولار تتراجع في آسيا

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

ab47ea71-2bbc-4a78-b50f-88aa725abf95

الذهب يتراجع عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل اللقاح عالميا

640

قرارات هامة لمجلس الوزراء السعودي بشأن استراتيجيات القطاع العقاري والطيران

5fcf580b4236040f8c22c2c9

الكرملين يكشف صمام أمان الاقتصاد الروسي

أخبار متعلقة
ab47ea71-2bbc-4a78-b50f-88aa725abf95

الذهب يتراجع عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل اللقاح عالميا

gold-4-istock

ارتفاع في أسعار الذهب بدعم من التحفيزات المالية الأمريكية

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

البنك الدولي: 150 مليون دولار لدعم القطاع الخاص بالأردن

woman-at-desk09

منظمة العمل: النساء العاملات الأكثر تضررا من كورونا

image

هذا موعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل كورونا

bz1010-dollars

الدولار يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عامين