الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في وزارة العمل - أسماء

الملك: فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا

الوطني للبحوث الزراعية يدعو 89 مرشحاً لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا - أسماء

قرار مُرتقب برفع الفوائد على القروض في الأردن

هذا ما فعله ملك المغرب عقب هزيمة "أسود الأطلس" أمام فرنسا في مونديال قطر

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان

بنوك مركزية عربية ترفع نسب الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

أسعار النفط تستقر عالمياً اليوم

 
الخميس، 15-12-2022 07:23 ص

رئيس الفيدرالي الأميركي: لن نغير هدف التضخم البالغ 2 بالمئة

00


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء إن البنك لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ 2 بالمئة "ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا".

اضافة اعلان


وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك: "لا نفكر في ذلك، تحت أي ظرف من الظروف، سنبقي هدف التضخم عند 2 بالمئة، وسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة"، حسب تعبيره.


وقال باول: "لدينا الكثير من الخطوات يمكن القيام بها لكبح جماح التضخم وإعادته إلى مستهدفاته".


ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليخفف وتيرة زيادة الفائدة لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50 بالمئة.


وقال باول إن الفيدرالي يحتاج للمزيد من الأدلة على أن التضخم في الولايات المتحدة قد بدأ الهبوط الفعلي.


وأشار باول إلى أن إعادة فتح اقتصاد الصين قد يتسبب في المزيد من الضغوط على الأسعار.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
0000

بنوك مركزية عربية ترفع نسب الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

نفط2

أسعار النفط تستقر عالمياً اليوم

w

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع نسبة الفائدة ويخفض توقعات النمو

2066896-1495111090

الذهب عالمياً يستقر ويترقب قرار الفيدرالي

shutterstock_1055923577

صندوق النقد : من المرجح خفض توقعات النمو بالصين

2066961-584505132

الدولار يتراجع مقابل اليورو والاسترليني

أخبار متعلقة
ببببب

أسهم أوروبا باللون الأحمر وسط ترقب لقرار الفيدرالي

يبببببب

التضخم البريطاني يتباطأ

900500_be69cf01-b0d2-47a2-be71-6c5d827644c8-1

سيناريوهان حول رفع الفائدة وأسواق العالم تترقب

كيفية-حساب-الفائدة-المتناقصة-على-القرض-وما-هي-إيجابياتها-وسلبياتها

عضو الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة على القروض سيتوقف بهذه الحالة

2016-08-11t213048z_1_lynxnpec7a1gk_rtroptp_3_dollars-rates-ab6_395441

العملة الخضراء تستقر وسط مؤشرات متضاربة من الاقتصاد الأميركي

امریکا-1-1

تقرير اقتصادي: التباطؤ يتعمق في العالم و2023 سيكون عاماً صعباً