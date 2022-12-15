رئيس الفيدرالي الأميركي: لن نغير هدف التضخم البالغ 2 بالمئة

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء إن البنك لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ 2 بالمئة "ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا".

اضافة اعلان



وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك: "لا نفكر في ذلك، تحت أي ظرف من الظروف، سنبقي هدف التضخم عند 2 بالمئة، وسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة"، حسب تعبيره.



وقال باول: "لدينا الكثير من الخطوات يمكن القيام بها لكبح جماح التضخم وإعادته إلى مستهدفاته".



ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليخفف وتيرة زيادة الفائدة لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50 بالمئة.



وقال باول إن الفيدرالي يحتاج للمزيد من الأدلة على أن التضخم في الولايات المتحدة قد بدأ الهبوط الفعلي.



وأشار باول إلى أن إعادة فتح اقتصاد الصين قد يتسبب في المزيد من الضغوط على الأسعار.

سكاي نيوز