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الأربعاء، 24-02-2021 03:16 م

رئيس الفيدرالي الأميركي ينعش آمال المستثمرين.. وبيتكوين تعاود الصعود

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الوكيل الاخباري - ارتفعت بيتكوين، اليوم الأربعاء، بمساعدة تعليقات داعمة من رئيس شركة آرك لإدارة الاستثمار، كاثي وود.

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صعدت أكبر عملة مشفرة بنسبة تصل إلى 7.2% إلى حوالي 51393 دولاراً وتم تداولها حول مستوى 50,000 دولار في التعاملات الآسيوية.

يأتي هذا الانتعاش بعد أسبوع صعب للعملة المشفرة، حيث تراجعت بالقرب من مستوى 45000 دولار أمس، والتي جددت الشكوك حول متانة عمليات الصعود الصاروخية لـ بيتكوين، وعملت على التقاط الأنفاس.

عززت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، معنويات المستثمرين بشكل عام بعدما أشارت يوم الثلاثاء إلى أن البنك المركزي ليس قريبا من فك سياسة التيسير الكمي الحالية.


قالت، في مقابلة مع بلومبيرغ، إنها "إيجابية للغاية بشأن بيتكوين، وسعيدة جداً لرؤية تصحيح صحي عند المستويات الحالية".


بيتكوين لا تزال دون قمتها التاريخية الأخيرة عند 58,350 دولارا، والتي تراجعت منها بعدما قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك في تغريده على تويتر إن أسعار بيتكوين "تبدو مرتفعة، بعد أن وصفتها في وقت سابق بأنها "نسخة أقل غباء من النقد.


فضلاً عن تحذير بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، من كيفية اجتياح المستثمرين في الهوس، كما عززت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عمليات التصحيح بعدما قالت إن بيتكوين طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات.

 

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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