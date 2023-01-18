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الأربعاء، 18-01-2023 05:01 م

رئيس الوزراء: 1 من كل 4 أشخاص في الأردن هو لاجئ

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الوكيل الإخباري - رصد - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنه يوجد في الأردن مليون و 300 ألف لاجئ سوري، وما زالت فكرة عودتهم لسوريا تخضع للعودة الطوعية.

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وأضاف الخصاونة، في تصريحات لقناة CNBC على هامش مؤتمر دافوس 2023 أن واحد من كل 4 أشخاص في المملكة هو لاجئ، و10% من اللاجئين السوريين في يقيمون في المخيمات والباقي في المدن.


وأضاف أن البطالة وصلت في الأردن إلى 22.4%، وهي نسبة مرتفعة، ويوجد منافسة على حيز العمل بالسوق الأردني. 


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