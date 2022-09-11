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الأحد، 11-09-2022 12:57 م

رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد المنزلية: نسعى لتنظيم أعمال القطاع

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الوكيل الإخباري - قال رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد المنزلية فراس حبنكة، إن النقابة التي تأسست حديثا تسعى لتنظيم أعمال القطاع ومتابعة القضايا التي تهم عامليه ومعالجة ما يواجههم من صعوبات وتحديات، وتعزيز المنافسة بما ينعكس على النشاط التجاري.

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وأضاف حبنكة خلال لقاء نظمته النقابة لتجار القطاع مساء أمس السبت، في غرفة تجارة عمان، أن إنشاء النقابات والجمعيات حق مشروع لأصحاب العمل لغايات تنظيم قطاعاتهم ومتابعة القضايا والصعوبات التي تواجههم وخدمة القطاع الذي تمثله، داعيا للانتساب للنقابة لتكون قادرة على أداء عملها.


وبحسب بيان للنقابة، اليوم الأحد، أشار حبنكة إلى أن تأسيس النقابة جاء لأهمية قطاع الأدوات المنزلية ورعاية مصالح العاملين فيه وتنظيم أعمالهم بما يسهم بدعم عجلة النشاط التجاري وتطوير ممكنات التجارة والاستثمار في المملكة.


وأضاف أن النقابة ستكون حلقة الوصل بين قطاع تجار ومنتجي الأدوات المنزلية وبين الغرف التجارية والجهات الرسمية والتعاون معها لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين، وبما يسهم بتوفير بضائع بالسوق المحلية بجودة ومواصفات عالية.


وأشار حبنكة إلى جملة من القضايا التي ستعمل النقابة على إنجازها لتجار القطاع المنتشرين بعموم المملكة ومنها، تنظيم المعارض وتأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي، وإعداد دليل مهني، وتوفير مظلة للتأمين الصحي للأعضاء وعائلاتهم، لافتا إلى أن النقابة ستعمل على تشكيل لجان للمتابعة مع دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتابعة القضايا التي تهم القطاع، إضافة إلى عقد دورات تدريبية وندوات ذات اختصاص بعمل القطاع للنهوض بالعاملين فيه.


من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة، أن تأسيس النقابة يشكل إضافة نوعية، لتجار ومنتجي الأدوات المنزلية، باعتبار أن القطاع يعد مكملا لغالبية القطاعات التجارية الأخرى، ويدخل في غالبية مناحي الحياة.


وأشاروا إلى أن النقابة ستكون بيتا لكل العاملين بالقطاع، وستعمل على تعزيز التواصل بين منتسبيها اجتماعيا ومهنيا، وحل مشاكلهم من خلال التعاون والتواصل مع الغرف التجارية والصناعية والجهات الرسمية المعنية.

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