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الأربعاء، 28-12-2022 09:19 ص

رسمياً بوتين يحظر بيع نفط روسيا للبلدان التي حددت سقفا لسعره

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الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا رسيماً حظر بيع نفطها للبلدان والشركات التي تلتزم بسقف على سعره كانت قد توافقت عليه الدولة الغربية، ما أدى الى ارتفاع طفيف في أسعار الخام لفترة وجيزة.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من شباط 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بـ 60 دولارا للبرميل في مطلع بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره. ( سكاي نيوز )




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