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الأربعاء، 29-05-2024 04:00 م

رسميا.. مصر تعلن رفع سعر الخبز

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت قرار تحريك الدعم لسعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل.

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وقال إن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين المصريين خاصة في السلع الأساسية، وأن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقيه. 


وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وأوضح في مؤتمر صحفي، انه استمع لكافة الآراء، مؤكدا ان الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري.


وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال إن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.

 

RT

 




 

 


 

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