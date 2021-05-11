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الثلاثاء، 11-05-2021 04:24 م

رغم أزمة كورونا في الهند.. 'أوبك' تتوقع تعافي الطلب على النفط

اوبك


الوكيل الإخباري- أبقت ”أوبك“ اليوم الثلاثاء، على توقعاتها لتعافٍ قوي في الطلب العالمي على النفط هذا العام مدعوما بنمو في الصين والولايات المتحدة رغم أزمة فيروس كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المجموعة لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا.

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وتوقعت المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بما يعادل 6.6%، دون تغيير عن تقديراتها قبل شهر.

لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في الربع الثاني 300 ألف برميل يوميا.

وقالت في تقريرها الشهري: إن ”الهند تواجه تحديات خطيرة متعلقة بكورونا، ومن ثم ستتعرض لتأثير سلبي في الربع الثاني، لكن من المتوقع أن يستمر تحسن الزخم مجددا في النصف الثاني من 2021“.

وكان سعر النفط قريبا من 68 دولارا للبرميل قبل صدور التقرير. وصعدت الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 71 دولارا للبرميل هذا العام بفضل آمال التعافي الاقتصادي، وتخفيضات (أوبك+)، لكن القلق حيال الطلب الهندي له أثره.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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