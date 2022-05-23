الإثنين 23-05-2022
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الإثنين، 23-05-2022 12:37 م

رغم الخطر المتزايد.. صندوق النقد الدولي لا يتوقع حدوث ركود عالمي

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الوكيل الاخباري- قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي لكن صندوق النقد لا يتوقع ركودا عالميا.

وأضافت جورجيفا لتلفزيون بلومبيرغ ”كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمرا واردا، وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود، لكننا لا نتوقع ركودا عالميا“، وفقا لرويترز.

وكانت كريستالينا جورجيفا قد تطرقت قبل أيام إلى أزمة الغذاء، مشيرة إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية أدت إلى نقص في المواد الغذائية وارتفاعات حادة في الأسعار، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة جيدا للتعامل مع أزمة الغذاء.

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إرم

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