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الأحد، 25-12-2022 11:47 ص

رغم العقوبات.. روسيا تشحن الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت شركة "غازبروم" الروسية، عملاق الطاقة الروسي، إنها ستقوم بشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، اليوم الأحد، وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.

وباتت عمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا هي أحد الوسائل القليلة التي تزود القارة العجوز بالغاز الروسي، وذلك بعد أن وقع انفجارين تسببا في تخريب خطي الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" وتسريب الغاز منهما، في شهر سبتمبر الماضي.

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ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، تبادلت العواصم الأوروبية وموسكو العقوبات التي طالت كافة قطاعات الاقتصاد الروسي، وكان آخرها إعداد المفوضية الأوروبية لحزمة تاسعة من العقوبات ضد الجانب الروسي، وذلك بعد أن فرضت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حدًا أقصى على سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. ( سكاي نيوز )

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